Guardiola busca soluciones en un City en problemas

En vez de convertirse en una potencia europea, Manchester City dio un paso atrás en la primera temporada de Pep Guardiola en el banquillo.

El técnico español tiene tiempo para dar enderezar el barco, pero muchos de sus jugadores no. Por lo tanto, será un final de temporada de incertidumbre para algunas de las figuras más veteranas que convirtieron al City en un grande del fútbol inglés.

Al acercarse el final de la primera década del club desde que fue adquirido por magnates de Abu Dhabi, el City necesita otra renovación en el camerino. Ya tiene a uno de los mejores entrenadores de su generación, pero Guardiola necesita un plantel para plasmar su visión de juego, empezando por la última línea.

La fragilidad de la defensa del City quedó expuesta de mala manera el miércoles en la derrota 3-1 en Mónaco que eliminó al conjunto inglés en los octavos de final de la Liga de Campeones. La temporada pasada, el club alcanzó las semifinales.

"Es una desilusión tremenda", dijo el lateral derecho Bacary Sagna. "Nos olvidamos cómo jugar en el primer tiempo, nos olvidamos cómo luchar como equipo, cómo defender como equipo, como presionar en conjunto. Los respetamos demasiado y... quedamos expuestos".

Sagna es uno de los dos zagueros titulares del miércoles que supera los 30 años y cuyo contrato expira al final de la temporada. Es la misma situación del argentino Pablo Zabaleta, quien no salió de la banca.

El City también ha permitido muchos goles por culpa de una de las apuestas de Guardiola, el fichaje del portero chileno Claudio Bravo.

La defensa no debe cargar toda la culpa por el fracaso europeo, ya que fue Guardiola el que dictó que el equipo saliera a atacar a Mónaco, incluso con la ventaja de 5-3 que tenía del partido de ida.

"Cambiamos el sistema y funcionó bastante bien, generamos más ocasiones", dijo Sagna, "pero desafortunadamente no anotamos lo suficiente".

En el otro sector de la cancha, hay dudas sobre el futuro de Sergio Agüero, el genial delantero argentino que perdió la titularidad cuando llegó el brasileño de 19 años Gabriel Jesús.

"Kun" Agüero, cuyos goles gestaron la conquista del título de la liga Premier en 2012, recuperó la titularidad sólo después que Gabriel Jesús se lesionó en febrero. El argentino no ha dado indicios claros sobre su futuro.

Ahora, la única posibilidad real de levantar un trofeo para el City es en la Copa de la FA, en la que enfrenta a Arsenal en las semifinales. En la liga Premier marcha tercero, a 10 puntos del líder Chelsea.

El City visita el domingo a Liverpool, que marcha cuarto en la liga.

"Espero una reacción del equipo", dijo Sagna. "Espero que tengamos más determinación, más pasión. Demostramos esa pasión en el segundo tiempo (en Mónaco), pero no fue suficiente".

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.