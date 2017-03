Pogba es baja por Francia para partido contra España

El mediocampista Paul Pogba será baja para el partido amistoso de la selección de Francia contra España por una lesión del tendón de la corva.

La federación francesa informó el sábado que el técnico Didier Deschamps convocó al jugador de Mónaco, Tiemoue Bakayoko, para reemplazar a Pogba, quien será baja por unos 15 días.

Pogba salió cojeando el jueves del triunfo de su club Manchester United por 1-0 sobre Rostov en la Liga Europa.

El volante había sido incluido en la lista de Deschamps para un partido contra Luxemburgo por las eliminatorias mundialistas, y un amistoso ante España el 28 de marzo. Pogba estaba suspendido para el duelo ante Luxemburgo.

