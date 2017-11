Lille, de mal en peor en la liga francesa

La semana de Lille fue de mal en peor al sufrir el sábado una derrota 3-0 en su visita a Montpellier por la liga francesa.

Lille suspendió al entrenador argentino Marcelo Bielsa el miércoles tras los malos resultados y nombró a una comisión técnica de cuatro para dirigirlo provisionalmente, pero el club sufrió su segunda derrota consecutiva por goleada para seguir hundir en la zona de descenso.

Los visitantes no supieron despejar un balón y Paul Lasne encontró al lateral Jerome Roussillon, quien adelantó a Montpellier a los cinco minutos.

Roussillon habilitó a Giovanni Sio para el segundo a los 26 y, cinco minutos después, el delantero marfileño gestó el tercero con una carrera por la izquierda antes de servir el balón para el tanto del atacante chadiano Casimir Ninga.

Montpellier escaló al séptimo puesto.

También el sábado, el doblete del mediocampista Wahbi Khazri le dio a Rennes la victoria 2-1 ante Nantes.

Con 10 hombres, Nantes había logrado empatar hasta que Khazri anotó el gol del triunfo sobre el final.

Rennes subió a la octava posición, cuatro puntos por encima de la zona de descenso. Nantes conservó el quinto puesto.

Rennes, que estuvo cerca de anotar varias veces durante el primer tiempo, finalmente abrió el marcador a los 51 minutos. El tunecino Khazri, a préstamo del Sunderland inglés, remató bajo y cerca del palo al recibir pase de Yoann Gourcuff dentro del área.

El defensor Nicolas Pallois, de Nantes, fue expulsado a los 57 minutos al recibir su segunda tarjeta amarilla.

Sin embargo, Nantes empató a los 73 de penal, cobrado por el atacante argentino Emiliano Sala.

El partido parecía encaminado al empate, pero a los 88 minutos Benjamin Andre filtró un pase a Khazri, quien no perdonó.

En otros partidos, Caen derrotó 1-0 a Burdeos y ascendió al sexto puesto; Dijon venció 3-1 a Tolosa; Amiens doblegó 2-0 a Metz; y Troyes superó 3-0 a Angers.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.