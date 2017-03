La FIFA suspende a Mali por intromisión de gobierno

La FIFA suspendió a los equipos y autoridades del fútbol maliense de participar en torneos internacionales debido a las interferencias del gobierno en la gestión de la federación.

En un primer momento, el programa de clasificación para el Mundial no se verá afectado. El próximo partido de la selección maliense es el 28 de agosto en marruecos.

Los dos equipos de Mali que competían en la Liga de Campeones Africana ya habían sido eliminados.

La organización que rige el fútbol mundial dijo haber tomado medidas después de que el ministro de Deportes de Mali "decidiera disolver el comité ejecutivo" de la federación nacional de fútbol.

Las normas de la FIFA protegen la independencia de los directivos de fútbol ante la intervención política.

La sanción se levantará "una vez se anulen las decisiones ministeriales y el comité ejecutivo de la FEMAFOOT y su presidente, Boubacar Baba Diarra, sea reinstaurado en el puesto", añadió la organización internacional.

Mali fue sancionada al día siguiente de que se votara al nuevo presidente de la Confederación Africana de Fútbol. Ahmad Ahmad, de Madagascar, arrebató el puesto al camerunés Issa Hayatou.

