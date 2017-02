Sevilla gana y empata con Real Madrid en la cima de España

El Sevilla remontó en el segundo tiempo y derrotó el sábado 2-1 a Real Betis en el derbi andaluz, para empatar en puntos con el líder Real Madrid en la liga española.

El argentino Gabriel Mercado igualó el marcador a los 56 y Vicente Iborra anotó el gol del triunfo a los 75 minutos. Ambos goles desembocaron de tiros libres ejecutados a la perfección por el Sevilla, y defendidos de la peor manera por el Betis.

Betis dominó las acciones en el primer tiempo y se puso en ventaja con un tiro libre de Riza Durmisi a los 36.

El técnico Jorge Sampaoli realizó dos cambios en el entretiempo que le cambiaron el rostro a su equipo: reemplazó a Franco Vázquez por Iborra, y a Pablo Sarabia por Wissam Ben Yedder, quienes brindaron más dinamismo al ataque de los visitantes.

"Sabíamos que teníamos que tirar de orgullo, de amor propio, porque la primera parte no reflejaba lo que somos", expresó Iborra. "Nadie creía en nosotros en la primera parte y hemos sido capaces de levantar el partido después de hablar en el descanso".

El triunfo en el derbi de Sevilla, tres días después de la victoria sobre Leicester 2-1 en los octavos de final de la Liga de Campeones, dejó al conjunto de Sampaoli con los mismo puntos que el líder Real Madrid, que tiene dos partidos menos y enfrenta el domingo al Villarreal. Además, le falta otro encuentro contra Celta de Vigo.

"El Betis ha sido uno de los equipos que más daño nos ha hecho, pero tenemos que seguir pensando que con lo que hicimos en el segundo tiempo podemos pensar y soñar que seguir arriba debe ser nuestro objetivo", expresó Sampaoli.

Mercado igualó a los 57 al aprovechar el rebote que el portero Antonio Adán otorgó tras un cabezazo a quemarropa de Adil Rami. Adán quedó en un mano a mano después que los futbolistas del Betis ejecutaron mal una jugada para tratar de dejar en posición adelantada a los atacantes del Sevilla en un tiro libre.

Iborra sentenció la remontada en otra jugada de pizarra, en la que Steven Nzoni peinó un tiro libre e Iborra lo definió. Al igual que en el primer gol sevillista, la defensa falló en la marcación.

"Bajo las normas del primer tiempo era imposible remontar aquí", reconoció Sampaoli. "Por eso en el segundo tiempo cambiamos, buscamos el partido y encontramos el empate y a partir de ahí la alegría de poder encontrar el segundo".

Por su parte, el Valencia no pudo proteger una ventaja de un gol y cayó 2-1 ante un Alavés que sueña con meterse en puestos europeos.

Carlos Soler abrió el marcador a los 70 minutos por el Valencia, que el miércoles superó 2-1 al Madrid en un partido que tenían pendiente desde diciembre.

Sin embargo, Ibai Gómez (78) y Aleksandar Katai (86) concretaron la remontada del Alavés, el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino que está a seis puntos de los puestos europeos. Además, el conjunto del País Vasco disputará la final de la Copa del Rey a fines de mayo contra el Barcelona.

El Barcelona, tercero a un punto del Madrid y el Sevilla, visita el domingo al Atlético de Madrid.

Leganés-Deportivo La Coruña y Eibar-Málaga completan la parrilla del sábado.

