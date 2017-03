Barcelona dedicará estadio a Johan Cruyff

Un año después de su muerte, el Barcelona anunció que dedicará el estadio de su centro de entrenamiento a la leyenda holandesa Johan Cruyff.

El nuevo estadio en el centro de entrenamiento del Barsa, ubicado a las afueras de la ciudad, será llamado "Estadio Johan Cruyff" en honor del exjugador y técnico del club.

"De este modo, la instalación más emblemática del complejo donde crecen los futuros jugadores y jugadoras del Barça llevará el nombre de uno de los principales impulsores de la apuesta del Club por el fútbol formativo", indicó el club en un comunicado.

El equipo también encargará una escultura de Cruyff, quien falleció de cáncer del pulmón el 24 de marzo del año pasado, a los 68 años. La estatua será colocada en el estadio Camp Nou.

Cruyff es considerado como el arquitecto de los éxitos del Barcelona, primero como jugador y luego por implementar la filosofía de juego que continúa en el club hasta ahora.

