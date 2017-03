Argentina: San Lorenzo golea y alcanza a Boca en la cima

Con más dificultades de lo que indica el marcador final, San Lorenzo goleó el sábado 3-0 como local al limitado Quilmes y alcanzó provisionalmente a Boca Juniors en la cima de las posiciones de la liga argentina.

Los goles del "Ciclón" llegaron en el último cuarto de hora, por intermedio de Ezequiel Cerutti, Ezequiel Ávila y Nicolás Blandi. Con su victoria, el equipo del uruguayo Diego Aguirre llega a 34 puntos, igual cantidad que el "Xeneize", que el domingo visitará a San Martín en San Juan.

San Lorenzo recién pudo romper el cero luego de que Quilmes quedara con diez por la expulsión del zaguero Matías Sarulyte.

El "Ciclón", que revirtió una racha negativa de dos derrotas consecutivas — na por el torneo local y otra por Copa Libertadores— afrontó su compromiso con cuatro bajas por las convocatorias en fecha FIFA de Matías Caruzzo (Argentina), Paulo Díaz (Chile), Mathías Corujo (Uruguay) y Néstor Ortigoza (Paraguay).

En Avellaneda, con un gol agónico de Gustavo Bou, Racing Club derrotó 2-1 a Godoy Cruz de Mendoza, mientras que Estudiantes de La Plata igualó 2-2 a domicilio con Atlético Rafaela, en otros partidos correspondientes a la 17ma fecha del certamen.

Racing, a puro corazón, lo dio vuelta ante Godoy Cruz y se ubica por el momento a siete unidades de los líderes. El equipo mendocino se adelantó con un gol de Javier Correa a los 53 minutos y sostuvo la ventaja con una gran actuación de su arquero Rodrigo Rey hasta cerca del final.

La "Academia" igualó a los 84 con un cabezazo de Diego González y selló el triunfo con un golazo en tiempo de descuento de Bou, la figura. El visitante acabó con diez por la expulsión de Fabián Henríquez.

Banfield volvió a meterse en la lucha por los primeros puestos del certamen al vencer 3-1 en casa a Unión de Santa Fe. Le dieron la vuelta al marcador con tantos de Darío Cvitanich, Nicolás Bertolo y Emanuel Cecchini. La ventaja inicial de Unión, que en la fecha anterior perdió el clásico santafesino con Colón, fue obra de Lucas Gamba.

Teófilo Gutiérrez, con un zurdazo cruzado, le dio a Rosario Central un ajustado triunfo 1-0 como local sobre un Tigre en crisis, que lleva seis partidos sin ganar. El delantero colombiano marcó así su segundo tanto con la camiseta "canalla".

El partido en el estadio "Gigante de Arroyito" inició con algunos minutos de retraso debido a que hinchas locales arrojaron al campo de juego bombas de estruendo que provocaron varios pozos sobre el césped, que debieron ser rellenados.

Estudiantes desaprovechó la oportunidad de quedar a tiro de la punta por una mala salida de su arquero, Daniel Sappa. El "Pincha" igualó 2-2 en Rafaela ante Atlético, tras estar dos veces en ventaja. Para el local convirtieron Gabriel Gudiño y Gastón Campi, mientras que para la visita lo hicieron el colombiano Juan Ferney Otero y Javier Toledo. El uruguayo Mathías Abero fue expulsado en la "Crema", que sigue hundido en zona de descenso.

En La Plata, Gimnasia y Esgrima estiró su racha positiva a cuatro victorias consecutivas al derrotar 1-0 a Sarmiento de Junín con un tanto de Nicolás Mazzola. La visita sigue en zona de descenso.

Los dos grandes del fútbol argentino saldrán a la cancha el domingo: además de la visita de Boca a San Martín de San Juan, River Plate recibirá a Belgrano de Córdoba en el Monumental.

