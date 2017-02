Argentina: Escándalo involucra a Boca y FIFA

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, quedó en el centro de un escándalo por escuchas telefónicas en las que pide favores a autoridades del fútbol argentino y que además involucran a un miembro de la FIFA.

Angelici admitió que se trata de su voz, y lejos de arrepentirse dijo que volvería a hacer lo mismo si nota que su equipo puede ser perjudicado. En esas comunicaciones están envueltos Angelici, el ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura y Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA e integrante del Comité de Apelaciones de la FIFA.

Los audios, emitidos por TyC Sports, datan de enero de 2015 previo a un duelo con Vélez Sarsfield, que ganó Boca 1-0, y cuyo premio mayor era la clasificación para la Copa Libertadores.

En esos audios, Angelici pide a Mitjans que sea benévolo con una sanción a dos jugadores de Boca expulsados en un partido previo. Mitjans parece acceder a ese pedido y hasta se ofreció a escribir las declaraciones de los jugadores expulsados.

En otro audio, Angelici le pide a Segura que hable con el árbitro del partido Boca-Vélez, Germán Luis Delfino, "para que trate de equivocarse lo menos posible".

Segura prometió ocuparse del tema y le dijo que "para el partido con Vélez el hincha número uno de Boca soy yo".

Segura destacó el martes que esa frase la dijo como una "broma". Angelici subrayó ese mismo día que no se arrepiente de esas llamadas.

"Es algo habitual en el fútbol argentino", sostuvo el dirigente. "No me arrepiento de defender los derechos de mi club porque por algo me han votado los socios".

El presidente de Vélez Raúl Gámez dijo que "estas basuras con poder nos sacaron del campeonato (la Libertadores), este Angelici... Me gustaría que este tipo de dirigentes no vayan más por la AFA".

Un miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, Luis Parietti, dijo que en tres décadas que lleva en ese organismo "debo hacer recibido entre 15 y 20 pedidos todos los días. Es normal que cada directivo defienda los intereses de sus jugadores. Pero después el que vota soy yo".

La directora del departamento de cumplimientos de normas de la AFA, Alicia López, destacó que se abrirá una investigación por las escuchas.

Angelici estimó que la difusión de esos audios, tras dos años, serían parte de una interna política para horadar su poder, en medio de un conflicto por el que atraviesa la AFA, con su dirigencia dividida de cara a próximas elecciones para presidente y con una fecha de inicio de campeonato incierta por cuestiones económicas.

Con participación activa dentro de esos conflictos, Angelici es un hombre fuerte del fútbol argentino. Además de ser el mandamás de uno de los dos clubes más importantes, junto con River Plate, mantendría estrechos vínculos __más políticos que deportivos__ con el presidente Mauricio Macri.

Esos audios, y al parecer muchos otros, figuran dentro de un expediente judicial en una carátula por "enriquecimiento y asociación ilícita" en la que se investiga los nexos entre la dirigencia de Boca e hinchas violentos de ese club.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.