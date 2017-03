Albania censura conducta de sus hinchas en Italia

La federación de fútbol de Albania censuró a sus hinchas por protagonizar un incidente que obligó a detener durante nueve minutos un partido en Italia por las eliminatorias mundialistas.

Un grupo de fanáticos albaneses lanzó bengalas a la cancha el viernes, durante el encuentro en Palermo que Italia ganó por 2-0.

"La conducta extremista del grupo Illyrian Elite no tiene nada que ver con los excelentes hinchas albanos", señaló la federación.

La federación indicó que el técnico Gianni De Biasi también se molestó por el incidente, y agregó que en sus cinco años al mando del plantel "jamás había pasado algo así".

