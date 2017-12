Stanton se niega a ir a Gigantes o Cardenales

Giancarlo Stanton ha desairado a los Gigantes. Y a los Cardenales también.

Los Gigantes de San Francisco anunciaron el viernes que no figuran ya entre los clubes que podrían pactar un canje para hacerse de los servicios del toletero de Miami. Stanton ha definido los parámetros de cualquier transferencia con Derek Jeter, el nuevo director general de los Marlins.

"Nuestro acuerdo con los Marlins para adquirir a Giancarlo Stanton, sujeto a que renunciara a la cláusula que impide canjearlo, no saldrá adelante", informaron los Gignates. "Entendemos que los Marlins y Stanton exploran otras opciones".

Los Cardenales de San Luis informaron también que Stanton había rechazado la posibilidad de unirse a sus filas.

Así que el suspenso se mantiene. La reunión invernal de las Grandes Ligas comenzará el lunes en Orlando, Florida y, por ahora, la gran noticia durante este receso entre temporadas es que el pitcher y jardinero japonés Shohei Ohtani eligió el viernes jugar en los Angelinos de Los Ángeles.

Stanton debe avalar cualquier operación, dado que hay una cláusula que impide los canjes en el contrato récord que suscribió por 325 millones de dólares y 13 años. El guardabosque de 28 años devengaría 25 millones de dólares en 2018, tras liderar las mayores con 59 jonrones y 132 impulsadas en la última campaña.

"Teníamos un acuerdo para adquirir a Giancarlo Stanton a los Marlins de Miami, sujeto a que él renunciara a su cláusula que impide los canjes", aseveró el presidente y director general de los Cardenales, Bill DeWitt Jr. "Aunque estamos decepcionados por la decisión, seguiremos realizando todos los esfuerzos por reforzar nuestro club para la próxima temporada".

Se consideraba que San Francisco y San Luis figuraban entre los destinos más probables de Stanton, cuya afinidad y vínculos con Los Ángeles han hecho que los Dodgers sean también de los favoritos para contratarlo. Los logros recientes de los Dodgers jugarían a su favor, con cinco títulos consecutivos en la División Oeste de la Liga Nacional y un viaje este año a la Serie Mundial, en la que cayeron ante los Astros de Houston.

Stanton, con ocho años de experiencia en las mayores, jamás ha jugado en un equipo ganador, y ha dicho que no desea pasar por otro tortuoso proceso de reconstrucción en Miami, donde Jeter busca recortar la nómina. El jueves, los Marlins cedieron en canje al intermedista Dee Gordon, quien jugará en Seattle.

Los Marineros se hicieron también de un millón de dólares en fondos para bonificaciones internacionales a fin de apoyar su búsqueda de Ohtani, que finalmente resultó infructuosa.

El miércoles, Bobby Evans, gerente general de los Gigantes, confirmó a una emisora local que el equipo había llegado a un acuerdo sobre un potencial canje para obtener a Stanton, después de que los ejecutivos del equipo sostuvieron una "buena reunión" con el jardinero y su representante la semana pasada.

Los comentarios de Evans surgieron un día después de que Jeter había informado que los Marlins no decidían aún si cederían a Stanton.

San Francisco, campeón de la Serie Mundial en 2010, 12 y 14, viene de una temporada decepcionante, en la que fue último de la División Oeste de la Nacional con una foja de 64-98. Evitó apenas lo que hubiera sido su primera temporada con 100 derrotas desde 1985.

"Obviamente él tiene pasión por ganar y por este deporte, y lo ha expuesto bastante bien", dijo Evans. "Tenía muchas preguntas para nosotros, y creo que nuestra reunión salió bien. Pero de nuevo, ésta es una decisión muy difícil para él. Podría pasar mucho tiempo antes de que él esté listo para hacer esa llamada definitiva".

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.