Con jonrón de Ramos, Rays llegan a 8va victoria consecutiva

El venezolano Wilson Ramos volvió a conectar un vuelacerca, además de anotar en un jonrón de campo de Denard Spark, para que los Rays de Tampa Bay doblegaran el sábado 12-6 a los Medias Rojas de Boston, con lo que hilaron su octavo triunfo.

Se trata de la mejor racha de Tampa Bay desde que ganó nueve juegos consecutivos en julio de 2014. Los asombrosos Rays han ganado nueve de 10 compromisos en general para colocarse a un juego de la marca de .500, en 12-13.

Johnny Field y el dominicano Carlos Gómez dispararon también sendos cuadrangulares por Tampa Bay, en tanto que Matt Duffy terminó con cuatro imparables. El leñazo de tres carreras de Field en el noveno episodio representó el primer jonrón de su vida.

Ramos descargó un garrotazo de dos vueltas en el tercer acto ante David Price , para llegar a tres juegos consecutivos bateando de cuadrangular.

El dominicano Rafael Devers disparó un jonrón por los Medias Rojas. Price (2-3) recibió seis carreras _cinco limpias_, así como ocho hits, durante cinco innings y dos tercios de labor ante su primer equipo en las mayores.

Ryan Yarbrough (1-1) consiguió el triunfo con cuatro innings, relevando al novato venezolano Yonny Chirinos, quien sacó sólo seis outs.

Por los Rays, el dominicano Gómez de 6-2 con una anotada y una producida. Los venezolanos Ramos de 3-3 con dos anotadas y dos impulsadas. Jesús Sucre de 1-1 con una empujada. El cubano Adeiny Hechavarría de 4-2 con dos anotadas.

Por los Medias Rojas, los dominicanos Hanley Ramírez de 3-2 con una empujada, Devers de 5-3 con una anotada y dos producidas, Eduardo Núñez de 5-1 con una anotada. El puertorriqueño Christian Vázquez de 4-0.

