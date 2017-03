Syndergaard y D'Arnaud sufren con los robos de bases

Los Astros de Houston constataron el viernes lo que el resto de la liga se ha dado cuenta y los propios Mets no terminan de resolver.

Cualquiera puede robar bases frente a la batería que conforman Noah Syndergaard, el abridor de Nueva York en la primera fecha de la temporada regular, y Travis d'Arnaud.

Houston se fue perfecto en cuatro intentos de robos el viernes en la cuarta apertura de la primavera del derecho: tres de Derek Fisher y la otra por Jake Marisnick. Los Astros ganaron por 2-0.

Syndergaard consideró que la moción de sus ofrecimientos al plato fue buena, rozando los 1.35 segundos.

"Creo que mis tiempos cumplieron con lo necesario", declaró Syndergaard tras una salida de 73 pitcheos. "...Me siento realmente confiado en cuanto a controlar a los corredores y al mismo tiempo poder hacer un pitcheo de calidad al plato".

Pero los datos difieren con ese criterio.

La pasada temporada dominó en los duelos en el plato, con los bateadores rivales registrando un promedio de .243 en su contra. Pero la ventaja correspondió a los corredores al alcanzar la base, aprovechando la moción de Syndergaard

Los corredores consiguieron el robo en 48 de 57 intentos ante 2016. Y en su temporada de novato en 2015, 16 corredores lograron el robo y solo uno quedó fuera. Una tasa de 86% de éxito.

El manager Terry Collins resaltó que d'Arnaud no está mal en cuanto a la fuerza de su brazo y la velocidad que registra al disparo. Sin embargo, necesita apurar la ejecución para poder controlar mejor a los corredores.

Collins también indicó que el suplente puertorriqueño René Rivera, con escasos turnos al plato esta primavera por haber formado parte de la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, podría estar en la alineación titular el 3 de abril, contra Atlanta en Citi Field, por sus antecedentes con Syndergaard.

"Evaluaremos todso los factores antes de definir la alineación del juego inaugural. El año pasado, Noah rindió muy bien con René, así que hay una buena posibilidad de que René será el receptor en ese juego", dijo Collins.

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y DEL CACTUS

PIRATAS 4, RAYS 0

Erasmo Ramírez, el abridor nicaragüense de los Rays, toleró tres carreras — una limpia — y un boleto en cuatro innings. Tampa Bay sufrió su segunda blanqueada de la pretemporada

YANQUIS 3, FILIS 2

C.C. Sabathia cubrió cinco innings y un tercio, permitiendo dos carreras con nueve hits y un pasaporte por Nueva York. EL venezolano Freddy Galvis remolcó dos carreras con un sencillo para Filadelfia.

AZULEJOS 3, MEDIAS ROJAS 2

Troy Tulowitzki se fue de 2-2 con una anotada y una remolcada, mientras que el dominicano José Bautista trajo una carrera con un sencillo en la victoria de Toronto.

CARDENALES 3, NACIONALES (ss) 1

Dexter Fowler remolcó una carrera con un triple y el abridor Michael Wacha aisló dos hits hits y un boleto al lanzar cinco innings en blanco para el triunfo de San Luis.

TIGRES 3, BRAVOS 2 (10 innings)

El colombiano Julio Teherán cubrió seis innings y permitió dos carreras y cinco hits con un boleto, más cinco ponches, en la derrota de Atlanta.

INDIOS 4, CACHORROS 2

El abridor venezolano de Carlos Carrasco toleró un hit y concedió dos boletos con ponches al colgar tres ceros para la victoria de Cleveland. El colombiano Giovanny Urshela bateó un jonrón solitario por los Indios.

DODGERS 13, DIAMONDBACKS 6

El cubano Yasmani Grandal remolcó dos carreras por Los Ángeles. El puertorriqueño Reymond Fuentes se fue de 4-3, con dos remolcadas y un jonrón solitario, por Arizona.

ATLETICOS 8, MEDIAS BLANCAS 2

Oakland se encaminó a la victoria con un ataque de cinco carreras en el primer inning y un jonrón de dos anotaciones de Ryon Healy en el segundo.

ROJOS 12, CERVECEROS 11

El venezolano Jesús Aguilar se fue de 4-4 y quedó con 23 hits en 46 turnos esta primavera con Milwaukee. Además, el receptor venezolano Manny Piña se fue de 3-1 con un jonrón de dos carreras.

RANGERS 4, PADRES 3

El venezolano Martín Pérez, en apenas su tercera apertura de la primavera tras haber lanzado para Venezuela en el Clásico Mundial, permitió tres hits, con un boleto y seis ponches por Texas. Su compatriota Elvis Andrus conectó su primer jonrón de la pretemporada, un batazo de dos carreras en el sexto. El dominicano Adrián Beltré se fue de 4-0 y no tiene hits en sus últimos 12 turnos.

Jhoulys Chacín, el abridor venezolano de San Diego, permitió dos carreras — una limpia— y cuatro hits con cuatro boletos y seis ponches al cubrir cuatro innings y un tercio.

