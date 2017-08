Yonder Alonso lleva a Marineros al triunfo sobre Orioles

El recién adquirido, el cubano Yonder Alonso, bateó su primer jonrón con Seattle y produjo tres carreras y Marc Rzepczynski ponchó a Chris Davis con las bases llenas para cerrar el triunfo de los Marineros el miércoles 7-6 sobre los Orioles de Baltimore.

Alonso, adquirido en un canje con Oakland el 6 de agosto, sonó cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada, para llegar a 23 en la campaña. Agregó un sencillo productor durante un ataque de tres anotaciones en el quinto inning y también pegó de imparable en el séptimo episodio.

El cubano Leonys Martín abrió el sexto inning con su tercer cuadrangular del año para poner a Seattle al frente 7-4.

El cerrador de Seattle, el puertorriqueño Edwin Díaz, entró en la novena entrada y dio base por bolas a los primeros tres bateadores. El dominicano Manny Machado les siguió con elevado de sacrificio que colocó la pizarra 7-5, pero Martín evitó un extrabase con un sensacional lance para quedarse con la esférica en el jardín derecho.

Díaz ponchó a Jonathan Schoop, pero luego golpeó tanto a Trey Mancini como a Mark Trumbo para llevar otra carrera al plato. Rzepczynski ingresó y ponchó a Davis con tres lanzamientos para su primer rescate.

Tony Zych (6-3) trabajó una entrada y dos tercios en blanco para quedarse con el triunfo. El dominicano Ubaldo Jiménez (5-8) permitió seis carreras en cuatro episodios y un tercio.

Por los Marineros, los cubanos Yonder Alonso de 4-3 con tres producidas y una anotada; Leonys Martín de 4-1 con una impulsada y una anotada; Guillermo Heredia de 2-1 con una remolcada y una anotada. Los dominicanos Jean Segura de 5-3 con una anotada; Robinson Canó de 5-1 con una producida y una anotada; Nelson Cruz de 3-1 con una anotada.

Por los Orioles, el dominicano Manny Machado de 4-1 con una impulsada.

