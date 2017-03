Desaparecido mánager mexicano 'Paquín' Estrada

El manager Francisco 'Paquín' Estrada, uno de los más exitosos del béisbol mexicano, fue reportado desaparecido por su equipo Bravos de León.

Estrada, de 69 años, ha ganado siete títulos de la Liga del Pacífico, que se juega en invierno, y tres más en la Liga Mexicana, que se disputa en primavera y verano y en la que participan los Bravos.

"La directiva del Club Bravos de León confirma el estatus de desaparecido de nuestro manager y estamos a la espera de información de las autoridades correspondientes", informó el club el jueves en un comunicado. "Por el momento es todo lo que podemos informales y esperamos contar con mayor y mejor información en las próximas horas".

Estrada está en su primera temporada con los Bravos, que esta temporada regresarán a la Liga Mexicana luego de una ausencia de 22 años.

"No sabemos si 'Paquín' pudiera estar en alguna clínica u hospital por alguna recaída médica o fue víctima de alguna situación de inseguridad", agregó el equipo, que no señaló desde cuándo está desaparecido. Estrada fue operado recientemente del corazón.

El vocero de la liga, Gabriel Medina, dijo a la AP que el último contacto con Estrada del que tienen noticia fue el martes por la noche. Señaló que el miércoles saltó la alarma cuando el mánager no se presentó a una conferencia de prensa que tenía prevista por la mañana.

La fiscalía del Estado de Guanajuato, en el centro del país, no respondió de forma inmediata a una solicitud de información sobre el tema.

Como jugador, Estrada tuvo una carrera de tres décadas como cátcher en las menores y el béisbol mexicano. Jugó un solo partido en las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York en 1971.

Además de sus campeonatos locales, Estrada ha dirigido en siete ocasiones en Serie del Caribe y consiguió los títulos en 1996 y 2002, con los Tomateros de Culiacán.

Estrada dirigió a la selección de México en el primer Clásico Mundial de Béisbol en 2006.

