Heredia ayuda con jonrón; Marineros arrollan a Mellizos

Pese a las bajas temperaturas, los Marineros de Seattle lucieron candentes al bate, y arrollaron el sábado 11-4 a los Mellizos de Minnesota, con jonrones del cubano Guillermo Heredia y de Kyle Seager.

La temperatura a la hora del primer lanzamiento en el Target Field fue de 27 grados Fahrenheit (menos 2,7 Celsius). Rompió así la marca de 31 (medio grado bajo cero) que representaba el récord para un encuentro de los Mellizos y se remontaba a 2014.

El Coors Field de Denver sigue teniendo la marca de la temperatura más baja para un encuentro de las mayores, con 23 grados Fahrenheit (cinco bajo cero). Esa marca se estableció en abril de 2013, cuando Atlanta visitó a los Rockies.

Ryon Healy produjo tres carreras y los Marineros ayudaron a que Mike Leake (2-0) cosechara un nuevo triunfo.

Seattle no pegó un solo imparable contra el abridor boricua José Berríos (1-1) durante tres innings. Pero el dominicano Robinson Canó bateó un sencillo en el cuarto acto y Seager disparó su vuelacerca para colocar la pizarra en 3-0.

Heredia produjo dos carreras por medio de su bambinazo en el octavo capítulo.

Por los Marineros, los dominicanos Jean Segura de 5-2 con dos anotadas, Canó de 2-1 con dos anotadas y una producida. El cubano Heredia de 1-1 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Mellizos, el dominicano Miguel Sanó de 2-1 con una anotada y una producida. El puertorriqueño Eddie Rosario de 4-2 con una anotada y una remolcada. El venezolano Eduardo Escobar de 4-1 con una empujada.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.