Josh Hader, de Cerveceros, se disculpa con sus compañeros

El relevista de los Cerveceros de Milwaukee Josh Hader se disculpó con su equipo luego que surgieran tuits homofóbicos y racistas de varios años de antigüedad durante el Juego de Estrellas.

Hader habló con sus compañeros antes del partido como local el viernes contra los Dodgers de Los Ángeles. Fue el primer encuentro para los Cerveceros desde el receso del Juego de Estrellas.

El jardinero Brett Phillips dijo que Hader ofreció una disculpa sincera. El manager Craig Counsell describió a Hader como conmovido y muy arrepentido.

Hader, de 24 años, también se disculpó y asumió responsabilidad por los tuits luego del Juego de Estrellas, al decir que no reflejaban sus valores o la persona que es ahora.

Los tuits incluían el uso de un insulto para menospreciar a los afroestadounidenses y uno que simplemente decía "KKK".

Hader también se encontró el viernes con Billy Bean, vicepresidente de responsabilidad social e inclusión de las Grandes Ligas. Bean dijo que es comprensivo con Hader, a quien describió sentirse con una "cantidad tremenda de dolor".

Bean habló con Hader por un par de horas. Señaló que la experiencia de Hader como un atleta profesional en un entorno integrado y diverso "ha creado la persona que es ahora".

