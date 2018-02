Cuba derrota a México y se pone 2-0 en la Serie del Caribe

Raúl González conectó un cuadrangular y después produjo la carrera de la victoria con un elevado de sacrificio en la octava entrada y Cuba remontó para derrotar el sábado por la noche 5-4 al anfitrión México y lograr su segundo triunfo en la Serie del Caribe.









González, quien se fue de 3-2 en el encuentro, pegó su palo de vuelta entera en la séptima entrada para acercar a los cubanos 4-3 y Frederich Cepeda le siguió con un elevado de sacrificio para igualar las cosas.

Con la pizarra igualada 4-4 en la parte baja de la octava, González conectó su batazo por jardín central para mandar a Yoenis Céspedes a la registradora con la carrera del triunfo.

Alain Sánchez (1-0) lanzó cinco entradas en las que admitió cuatro imparables y una carrera para agenciarse el éxito.

Los Alazanes de Granma (2-0), que el torneo pasado cayeron en las semifinales, se colocan como el mejor equipo del torneo.

Cuba busca el noveno campeonato de su historia en la Serie del Caribe, a la que retornaron en 2014 tras una ausencia de 54 años.

Su próximo partido será el lunes cuando se midan a las Águilas Cibaeñas de la República Dominicana.

El relevista estadounidense Casey Coleman (0-2) cargó con el revés al permitir tres imparables y la carrera de la diferencia.

Los Tomateros de Culiacán (0-2) procurarán ganar su primer partido el domingo cuando se midan a Venezuela.

En el primer partido de la jornada, Balbino Fuenmayor disparó dos cuadrangulares, mientras que Rafael Ortega y René Reyes sacudieron uno cada uno dentro de un ataque de 20 imparables y Venezuela consiguió su primer triunfo en la Serie del Caribe al apalear 15-4 a la República Dominicana.

Fuenmayor también pegó un par de sencillos y un doblete que produjo otra carrera, para irse de 5-5. Ortega y Reyes conectaron sus palos de vuelta entera de dos carreras cada uno dentro de un ataque de cuatro carreras en la sexta entrada que le dio rumbo al encuentro.

El lanzador Freddy García (1-0), de 41 años de edad, admitió seis imparables y tres carreras en cuatro entradas con dos tercios de labor para alzarse con el éxito para los Caribes de Anzoátegui (1-1), que el viernes debutaron con una derrota ante los Alazanes de Granma cubanos.

Willians Astudillo y Alexi Amarista produjeron dos carreras cada uno para Venezuela (1-1), que irá por su segundo triunfo del campeonato el domingo, cuando enfrente a México.

Las Águilas Cibaeñas dominicanas (0-1) enfrentarán a los Criollos de Caguas de Puerto Rico (1-0), vigentes campeones del torneo.

La República Dominicana sigue de malas en la Serie del Caribe. Sus representantes no conquistan el título desde que los Leones del Escogido se coronaron en 2012 como locales. Los dominicanos arrastran una racha de 10 derrotas consecutivas en el certamen, con su último triunfo remontándose a 2015, cuando los Gigantes del Cibao vencieron a los Tomateros en la fase de todos contra todos.

