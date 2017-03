Moncada, De León entre los novatos destacados en MLB

Corey Seager ayudó a los Dodgers de Los Angeles a disputar la serie de campeonato de la Liga Nacional el año pasado. Michael Fulmer se convirtió en una pieza esencial en la rotación de los Tigres de Detroit.

A continuación un vistazo a algunos novatos que esperan tener un impacto similar esta temporada:

—Yoan Moncada, 2B, Medias Blancas de Chicago: El toletero cubano fue adquirido por Chicago en un canje con Boston a cambio del as Chris Sale. Los Medias Blancas atraviesan un proceso de reconstrucción y serán pacientes con Moncada, que cumplió 21 años en septiembre. Pero el intermedista podría exhibir su potencia en la alineación de Chicago en algún momento del verano.

—José De León, P, Rays de Tampa Bay: Los Rays no pudieron resistirse a la posibilidad de adquirir al pitcher puertorriqueño, que llegó en una transacción con los Dodgers en enero a cambio del segunda base Logan Forsythe. De León, quien probablemente comience la temporada en Triple-A, debutó en las mayores en septiembre y tuvo marca de 2-0 con 6.35 de efectividad. Tuvo récord de 7-1 co 2.61 de efectividad en 16 aperturas el año pasado en Triple-A, aunque enfrentó problemas de lesiones del tobillo y el hombro.

—Gleyber Torres, SS, Yanquis de Nueva York: El veloz Torres fue el jugador más valioso más joven en la historia de la Liga de Otoño de Arizona la temporada pasada, con apenas 19 años. El venezolano ha continuado con esa trayectoria ascendente en la pretemporada, donde ha recibido elogios por su talento y madurez. Los Yanquis parecen tener bien cubierta la posición de campocorto por ahora, pero Torres podría llegar a las mayores muy pronto.

—Andrew Benintendi, OF, Medias Rojas de Boston: Hay muchas cualidades para admirar en el jardinero de 22 años, quien escaló rápidamente en el sistema de ligas menores de Boston después de ser seleccionado con el séptimo turno del draft de 2015. Llegó a las mayores en agosto y bateó .295 con dos jonrones y 14 remolcadas en 34 partidos. También bateó un jonrón en la serie de división de la Liga Americana ante Cleveland.

—Jharel Cotton, P, Atlético de Oakland: El oriundo de las Islas Vírgenes estadounidenses brilló en el poco tiempo que estuvo en las mayores el año pasado, con marca de 2-0 y 2.15 de efectividad en cinco aperturas. Fue adquirido por los Atléticos en agosto en un canje con los Dodgers.

—Bradley Zimmer, OF, Indios de Cleveland: Zimmer recibió elogios del manager de los Indios Terry Francona esta pretemporada por su potencia con el bate y su mejoría en los jardines. Zimmer, elegido en la primera ronda del draft de 2014, bateó .250 con 15 jonrones y 62 remolcadas en las menores el año pasado.

—Dylan Cozens, OF, Filis de Filadelfia: Elegido en la segunda ronda del draft de 2012, Cozens bateó 40 cuadrangulares, remolcó 125 carreras y se robó 21 bases en 134 partidos en Doble-A la campaña pasada. Se espera que comience este año en Triple-A, pero su debut en las Grandes Ligas podría estar a la vuelta de la esquina.

—Tyler Glasnow, OF, Piratas de Pittsburgh: Glasnow, de 23 años, tuvo sus dificultades el año pasado en su primer tanteo en las mayores, pero el derecho ha lucido fabuloso en los campos de entrenamiento. Tuvo marca de 8-3 con 1.87 de efectividad en 20 salidas en Triple-A en 2016.

—Dansby Swanson, SS, Bravos de Atlanta: Adquirido por los Bravos en un canje con Arizona, Swanson bateó .302 con tres jonrones y 17 impulsadas en 38 partidos con Atlanta el año pasado. Ha tenido problema de espalda esta pretemporada, pero luce como una estrella del futuro.

—Cody Bellinger, 1B, Dodgers de Los Angeles: El hijo del ex jardinero de los Yanquis Clay Bellinger sacudió 23 cuadrangualres en Doble-A el año pasado. Con Adrián González atornillado en la primera base, Cody, de 21 años, también podría desempeñarse en los jardines.

—Lewis Brionson, OF, Cerveceros de Milwaukee: Brinson llegó en agosto en una transacción con los Rangers de Texas, y bateó .268 con 15 vuelacercas y 61 remolcadas en las menores en 2016.

—Hunter Renfroe, OF, Padres de San Diego: El toletero de 25 años fue ascendido el año pasado y conectó su primer jonrón en las mayores contra el as de los Gigantes, Madison Bumgarner, el 24 de septiembre.

