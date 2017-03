Payton aporta triple doble y Magic arrolla a Pistons

Elfrid Payton aportó 14 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en su cuarto partido de triple doble de la temporada, Terrence Ross anotó 18 tantos y el Magic de Orlando venció el viernes 115-87 a unos Pistons de Detroit en picada.

Fue otra costosa derrota para los Pistons, que llegaron al encuentro un juego debajo del octavo lugar en la Conferencia del Este y que sufrieron su tercer descalabro en fila y el sexto en sus últimos siete partidos.

Los cinco titulares del Magic anotaron al menos 14 unidades para respaldar el séptimo triple doble de Payton en su carrera profesional. Nikola Vucevic y Aaron Gordon sumaron 16 puntos cada uno y Evan Fournier hizo 15 en una de las más completas actuaciones de Orlando de la temporada.

Ross, que jugó con cuatro faltas durante la mayor parte de la segunda mitad, acertó cinco de seis intentos de triples en un juego en que Orlando llegó a tener una ventaja de hasta 33 en la segunda mitad.

