Con 33 puntos de Lowry Raptors vencen a Pelicans en prórroga

Kyle Lowry totalizó 33 puntos y 10 asistencias, además de romper el empate mediante un enceste a 4,3 segundos de que concluyera la prórroga, para que los Raptors de Toronto superaran el martes 108-106 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Jonas Valanciunas añadió 20 unidades y 12 rebotes a la causa del equipo local, mientras que Lowry igualó su mejor marca de triples en la temporada, al atinar seis de 14.

Los Raptors vencieron por tercera ocasión consecutiva a Nueva Orleáns. Han ganado nueve de 11 enfrentamientos a los Pelicans.

Jrue Holiday sumó 30 puntos, mientras que Anthony Davis finalizó con 18, además de interceptar 17 rebotes, para su trigésimo "doble doble". Pero los Pelicans sufrieron su segunda derrota en fila.

En desventaja por 106-102 con poco más de un minuto por jugar en el tiempo extra, Nueva Orleáns igualó el marcador con un enceste de Davis, a 29 segundos del timbrazo.

Pero Lowry logró consumir segundos en el otro extremo de la cancha y dio a los Raptors la ventaja en definitiva con su enceste.

