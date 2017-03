Wizards vapulean a Nets y se afirman como 3ros en el Este

John Wall encestó 22 puntos pese a lidiar con síntomas de una migraña durante el día, Bradley Beal añadió 19 puntos y los Wizards de Washington vapulearon el viernes 129-108 a los Nets de Brooklyn.

Brandon Jennings sumó 18 puntos, uno de los tres suplentes que alcanzaron doble dígitos por los Wizards.

Washington sacó una ventaja de un partido sobre Toronto, que tuvo jornada libre, por el tercer lugar en la Conferencia del Este.

Justin Hamilton anotó 20 puntos saliendo de la banca para liderar a los Nets, que un día antes vencieron a Phoenix por 126-98, su segunda victoria más abultada en la temporada.

