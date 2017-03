Los Cavaliers pierden a Bogut pero recuperan a Smith

La temporada concluyó para el pivote de los Cavaliers Andrew Bogut, pero su compañero J.R. Smith regresará a la cancha.

Así siguen las cosas para Cleveland, que a raíz de varias lesiones todavía no ha jugado a toda máquina en esta temporada, en la que defiende su título de la NBA.

Bogut fue descartado para el resto de la temporada, incluyendo los playoffs, tras fracturarse la pierna izquierda el lunes por la noche, en su debut con los Cavaliers. Se lesionó 58 segundos después de entrar a la cancha.

Es un cruel final de temporada para el australiano de siete pies (2,1 metros), que firmó con los Cavaliers la semana pasada para tener la oportunidad de volver a jugar las finales.

Los Cavaliers dijeron el miércoles que Bogut no necesitará operaciones, pero que no regresará a tiempo para ayudar al equipo. Se prevé que se recupere completamente y esté listo para el comienzo de la siguiente temporada.

Tony Dejak / AP

Bogut fue contratado para darle a Cleveland algo de profundidad en la pintura y poner un jugador grande para la postemporada. El gerente general David Griffin, quien ha reconfigurado el plantel del equipo, agregando a Kyle Korver, Derrick Williams y Deron Williams, probablemente lo reemplazará con otro jugador alto.

Es poco probable que eso ocurra durante el próximo viaje de los Cavaliers, que comienza el jueves en Detroit.

Pero si bien perdieron a Bogut, Smith comenzó a practicar el miércoles por primera vez desde que le operaron a fines de diciembre luego que se rompiera el pulgar derecho. Smith está en duda para el partido del jueves.

Entre tanto, Korver está en la banca debido a un dolor en el pie izquierdo. Acompañará al equipo en su viaje y seguirá en tratamiento.

Y el entrenador Tyronn Lue, que se quedó en casa para descansar el lunes, no fue a la práctica porque está siendo tratado por un problema del oído/sinusitis. El equipo dijo que se prevé que Lue regrese a la banca para el partido del jueves.

