Enceste de Williams sella triunfo de Clippers ante Bucks

Un enceste de Lou Williams con tres centésimas en el tiempo extra impulsó a los Clippers de Los Ángeles a la victoria el sábado por 128-126 ante los Bucks de Milwaukee.

Montrezl Harrell interceptó el saque del balón de Giannis Antetokounmpo al agotarse el tiempo, y los Bucks sufrieron apenas su tercera derrota en 12 partidos.

Harrell lideró a los Clippers con 26 puntos saliendo de la banca. Patrick Beverley agregó 21 puntos y Tobias Harris sumó 20 puntos con 11 rebotes.

Antetokounmpo registró 27 puntos y 18 rebotes por los Bucks.

