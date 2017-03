Renuncia líder de gimnasia de EEUU por escándalo de abusos

El presidente de la federación estadounidense de gimnasia, Steve Penny, renunció el jueves debido a la creciente presión por la gestión del organismo en casos de abuso sexual.

Su salida se da una semana después de que la junta directiva del Comité Olímpico Estadounidense (USOC) envió una recomendación a Paul Parilla, presidente de la junta de USA Gymnastics, para que solicitara la renuncia de Penny. La organización dijo que Penny les informó de la decisión por teléfono.

"Mi decisión para dejar de ser director general solamente por el bien USA Gymnastics en este momento", dijo Penny en un comunicado.

El presidente del USOC, Larry Probst, manifestó su esperanza en que la decisión "permita a USA Gymnastics enfocar su atención al futuro a un entorno seguro para sus atletas y el éxito en las competencias".

Penny llegó a USA Gymnastics en 1999, fue nombrado presidente en 2005 y supervisó una de las mejores épocas en la historia olímpica estadounidense. Encabezado por la coordinadora de la selección nacional, Martha Karolyi, el programa de mujeres se ha vuelto una potencia, produciendo a las últimas cuatro campeonas del concurso general olímpico y medallas de oro por equipo en 2012 y 2016.

El éxito convirtió a gimnastas como Simone Biles, Gabby Douglas, Nastia Liukin y Shawn Johnson en estrellas, y volvió a la asociación de gimnasia un imán para grandes patrocinadores empresariales, quienes querían estar junto a la imagen ganadora y pulcra de la federación.

Pero esa imagen recibió un duro golpe en meses recientes, cuando una investigación a fondo por parte del diario Indianapolis Star retrató a la federación como un organismo lento para actuar cuando se trataba de abordar las acusaciones de abuso sexual.

"La junta directiva cree que este cambio en el liderazgo ayudará a USA Gymnastics a enfrentar sus actuales desafíos e implementar soluciones para hacer avanzar la organización en la promoción de un entorno seguro para sus atletas a todos los niveles", dijo Parilla en un comunicado.

A finales del año pasado, Jamie Dantzscher, integrante del equipo olímpico en el 2000, presentó una demanda civil en California contra USA Gymnastics y el antiguo médico del equipo, Larry Nassar.

En la demanda se expone que Nassar —quien hizo trabajo voluntario con la organización durante casi 30 años antes de ser despedido en 2015— tocaba sexualmente a jóvenes gimnastas. Después llegaron más demandas, incluyendo algunas que mencionaban a Penny, Karolyi y su esposo Bela, porque "ellos tenían conocimiento de conductas inapropiadas y abusos cometidos sexuales por (Nassar), sin embargo eligieron permitirle estar sin supervisión".

Nassar está preso en Michigan, donde trabajó durante décadas con Michigan State University antes de ser despedido el año pasado, y encara cargos estatales y federales por abuso sexual.

