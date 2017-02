Donald Trump y su incontrolable cuenta de Twitter

Donald Trump tuitea en @realDonaldTrump desde marzo de 2009. Con el tiempo sus followers han ido aumentando y hoy tiene más de 25 millones. Según twittercounter.com, ocupa el lugar 43 a nivel mundial y, entre quienes han sido o son jefes de Estado, únicamente @BarackObama lo supera (85 millones).

Durante la campaña y en transición, Trump utilizó esta red social de manera muy efectiva. Además de colocar temas en la agenda, logró que actores políticos y económicos modificaran sus dichos y estrategias. Aquí recordamos sus ofensivas contra empresas que, habiendo anunciado planes de inversión, decidieron mejor cancelarlas o "trasladarlas" a Estados Unidos y, así, evitar el disgusto del entonces Presidente electo.

La coyuntura le era favorable. Como todavía no tomaba posesión, existía incertidumbre sobre lo que podría o no ejecutar. Sus 140 caracteres generaban nerviosismo y no había algún control institucional que le hiciera frente. Ese clima se reflejó, por ejemplo, en la volatilidad del tipo de cambio.

Unos datos

Trump ha subido más 34 mil 500 mensajes, en promedio poco menos de 12 tuits diarios. Como Presidente, este ritmo ha disminuido y, durante las primeras cuatro semanas de su mandato, tuiteó poco más de seis mensajes diarios (176 mensajes en 28 días).

La burbuja tuitera parece estar desinflándose. Los mensajes de Trump están perdiendo novedad e interés entre sus seguidores.

En la primera semana de su mandato, sus tuits generaron, en promedio, 146 mil likes. A partir de entonces, han ido disminuyendo: en la segunda semana fueron 140 mil, en la tercera 131 mil y, para la cuarta, menos de 92 mil likes por tuit.

Pero en algo no ha cambiado Trump, y es en su preferencia por tuitear en la mañana. En las primeras horas del día, de las 4 a las 11 AM (hora CDMX), subió 106 tuits; después de esa hora y durante el resto del día, 70. Esto es, en la mañana promedia un tuit cada 110 minutos; el resto del día, en promedio, un tuit cada 6.5 horas.

Subir mensajes en la mañana es una estrategia que ha venido utilizado en los últimos años y que le permite posicionarse rápidamente y hacer que los medios y contrincantes respondan sus planteamientos el resto del día. En eso, Trump ha sido consistente.

Uno de los temas más tuiteados ha sido la orden ejecutiva que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países (Iraq, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen), que presentó a finales de enero. Esa orden fue controvertida en los tribunales. Más del 10 por ciento de sus tuits (20 de 176) durante el primer mes de su mandato se refieren a esta orden.

Este tema gusta a su base electoral. De los asuntos sustantivos abordados en su cuenta, éste es el que más likes genera. El tuit publicado el 1 de febrero, que traducido dice: "Todos están discutiendo si es o no una prohibición. Llámenle como quieran, pero de lo que se trata es de mantener a gente mala con malas intenciones afuera de nuestro país", ha sido el mensaje más gustado (257 mil likes). "Nos vemos en la Corte. La seguridad de la Nación esta en juego" también tuvo gran aceptación (239 mil likes).

Sobre la agenda bilateral

Si bien el tema del muro gusta, no genera la misma respuesta que los mencionados anteriormente. El tuit con más likes se publicó el 24 de enero, pero se le vinculó al "gran anuncio" que Trump haría al día siguiente en materia de seguridad nacional (197 mil likes).

Comparado a ese mensaje, las referencias al muro generan menos simpatía. Por ejemplo, el tuit del 26 de enero en el que dice que si México no va a pagar el muro, que entonces mejor se cancele la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, generó únicamente 117 mil likes.

Llama la atención que el último mensaje sobre el muro tuvo muy poca aceptación (menos de 78 mil likes). En este mensaje, Trump escribe: "estoy leyendo que el gran MURO de la frontera va a costar más de lo que el gobierno había pensado, pero no me he involucrado en el diseño o negociaciones. Cuando lo haga.el precio VA A BAJAR!!". ¿Por qué generó tan pocos likes? Aunque es hipótesis, una razón puede ser la manera en que redactó el mensaje, pues Trump está aceptando que la barrera la van a pagar allá y no México, como lo prometió en campaña. El muro es popular, pero si lo tienen que pagar ellos, mucho menos.

Sobre sus enemigos

Los tuits del Presidente norteamericano también muestran quiénes son sus enemigos favoritos.

En primer lugar, los medios de comunicación (los mainstream media) como el New York Times (a quien siempre le pone el adjetivo failing, que significa fracasando), el Washington Post y las cadenas CNN, ABC, CBS y NBC. A todos ellos también los etiqueta como FAKE NEWS (o noticias falsas). De este tema, el tuit más gustado entre sus seguidores lo publicó el 6 de febrero (164 mil likes) y en él critica las encuestas: "Cualquier encuesta negativa es noticia falsa, como las de CNN, ABC y NBC el día de la elección. Disculpen, la gente quiere seguridad fronteriza y revisión extrema".

Trump también percibe a los representantes del Partido Demócrata en el Congreso como sus enemigos. En sus primeras cuatro semanas como Ejecutivo, les ha dedicado siete tuits criticando, entre otras cosas, su "obstrucción" en la ratificación de su gabinete. Al líder demócrata en el Senado le ha llamado "lágrimas falsas" Schumer. Sorprende que se refiera de esa manera al legislador que tiene a su cargo una bancada que, si bien no tiene mayoría, sí cuenta con los votos suficientes para bloquear leyes y las nominaciones para la Suprema Corte (el llamado, filibuster). Trump parece estar buscando condiciones que no favorezcan acuerdos con el Congreso y probablemente responsabilizar a otros de lo que pudiera (no) suceder. Su tercer enemigo, según el número de tweets que le dedica, es otro legislador, pero de su partido, el republicano John McCain.

Una última reflexión