Clásico Mundial fue un hit pero podría ser mucho mejor   

FINAL DEL CLÁSICO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO

PAUL BUCK / EFE

Los jugadores de Estados Unidos Christian Yelich, (iz), Giancarlo Stanton (c) y Adam Jones ondean una bandera de su país mientras celebran la victoria sobre Puerto Rico en la final del Clásico Mundial de Béisbol hoy, 22 de marzo de 2017, en el estadio Dodger de Los Ángeles, California EFE/Paul Buck ** Usable by HOY and SD Only **