111 personas se quitaron la vida en los primeros seis meses: ¿Tragedia o alivio?

A seis meses de haber entrado en vigor la muerte asistida en California, ya 111 personas han ejercido ese derecho, de 250 que han solicitado el proceso.

Aunque soy una persona que apoya el derecho a morir dignamente, no puedo negar que estas cifras me impresionaron, nunca pensé que los efectos de la ley fueran a ser tan rápidos.

Claro, si consideramos la población del estado (39 millones), 111 personas posiblemente no signifiquen mucho, pero el número no deja de parecer trágico. No obstante, para las familias y las personas que lo ejercieron, esa tragedia muy posiblemente fue un alivio.

Recordemos que ese derecho es una última opción, cuando ya no hay ningún recurso médico para mejorar la vida de los pacientes.

Casualmente, este fin de semana conviví con una persona menor de 40 años que sufrió una embolia el año pasado; Ahora esa persona muy activa que conocía hace unos años, ha quedado postrado en una silla de ruedas, posiblemente para siempre.

Dudo mucho que él se haya imaginado algún día depender de otros para vivir, o se haya preguntado si le gustaría morir dignamente, pero los doctores no dan muchas esperanzas.

Ante esta vulnerabilidad de todos nosotros de poder estar de un momento a otro en esos zapatos, creo que es tiempo de platicar con nuestra familia y por lo menos, dejarles saber que pensamos al respecto.

*Las cifras son en base a un estudio del Departamento de Saludo del Estado de California dadas a conocer el martes 27 de junio.