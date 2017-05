Residente legal estuvo a punto de ser deportado por tener sexo con su novia, quien era menor de edad

El día de hoy, el joven Juan Esquivel-Quintana, traído con su tarjeta de residente a Estados Unidos cuando tenía 12 años, estuvo a punto de ser deportado por haber tenido, en el 2009, relaciones sexuales con su novia de 16 años de edad.

La relación fue bajo acuerdo muto, o sea que no hubo violación o la utilización de la fuerza que se hubiera podido calificar como un tipo de abuso o violación. El problema es que él ya tenía 21 años y en California se considera abuso sexual tener sexo con una mujer menor de edad si la pareja es mayor de tres años.

Esto quiere decir que si Esquivel hubiera tenido 19 y su novia 16, muy posiblemente no hubiera habido problemas, claro, siempre y cuando mantengan relaciones sin que nadie presione u obligue a nadie.

Mencionamos este punto porque es muy importante que los padres hablen con sus hijos e hijas. Es una cuestión imperativa que los jóvenes sepan en los problemas que se pueden meter si es que deciden tener relaciones sexuales con su pareja y ella todavía es menor de edad.

En el caso de los inmigrantes, muy probablemente serían deportados; e incluso, hasta los residentes pueden perder la tarjeta verde. Una de las consecuencias más graves, es que en muchos casos también tendrán que registrarse como abusadores sexuales de por vida.

Esta situación es muy complicada porque si bien, en la adolescencia todavía la mayoría de los jóvenes dependen de sus padres, más tarde, cuando se independicen, les costará demasiado trabajo el poder conseguir empleo. Incluso, se tendrán que estarse registrando periódicamente en una estación de policía.

Todo esto, sin tomar en cuenta el estigma que queda entre la sociedad. Esa idea negativa que surge casi como de inmediato al enterarse de que una persona está inscrita como violador sexual, sin saber que simplemente fue un error de su adolescencia y que las relaciones fueron realizadas con pleno consentimiento de su pareja.

Así que es muy importante que recuerden las leyes californianas, de lo contrario, se estarán metiendo en un grave problema o comprometiendo su futuro.

Si usted que lee esta nota, es padre o un adulto que de alguna manera tiene contacto con adolescentes o adultos jóvenes, comparta la información; no esperemos a que uno de nuestros familiares o amigos se encuentre en problemas.

Afortunadamente para Esquivel, el Tribunal Supremo no consideró la ofensa a nivel federal sino estatal, lo que significa que no será deportado, pero todavía no está claro si el joven tendrá que registrarse como abusador sexual, según las leyes de California.