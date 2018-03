Fallece púgil venezolano Yeison Cohen

El boxeador venezolano Yeison Cohen murió en la madrugada del sábado en Barranquilla, dos semanas después que se desplomó en un combate ante el colombiano Hugo Berrío.

El púgil de la división pluma, de 28 años, sufrió un paro cardiaco el viernes y falleció el sábado, anunció el médico Manuel Rojas.

Cohen sufrió una hemorragia cerebral tras la pelea, y fue sometido a una intervención quirúrgica para descomprimir el cráneo.

"Yeison era un guerrero de Dios", dijo Héctor Manzanilla, entrenador venezolano de Berrrío. "Estamos muy tristes por lo sucedido", manifestó en la edición digital del diario El Heraldo de Barranquilla.

Cohen, conocido en el mundo del boxeo como 'La Pesadilla', en la pantaloneta que lució en su última pelea llevaba la leyenda: 'Guerrero de Dios'.

La confrontación del 2 de marzo fue parte de la jornada boxística celebrada en el cuadrilátero del hotel El Prado, a cinco cuadras de la clínica donde fue atendido Cohen.

Jhon Barrera, médico oficial de la pelea, destacó en su momento que no vio nada anormal en los boxeadores.

"Cohen se acerca a la esquina, el entrenador le dice que no salga a boxear... abraza a su entrenador y comienza a convulsionar, se desmaya y cae a la lona", relató.

Cohen tenía marca de 2-8-1.

