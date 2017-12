TIROTEO en Long Beach; al menos dos muertos

Un hombre entró el viernes en un despacho de abogados del sur de California donde solía trabajar y disparó contra dos hombres para luego suicidarse con su arma, informaron las autoridades.

Imágenes de video mostraban a personas que salían corriendo del edificio de oficinas de dos niveles y gritaban que alguien estaba disparando dentro.

Apparently there is mass shooting inside the building. Saw 3 people rushing outside screaming “shooting inside”. Police blocked the area. Shooter still inside. Nothing is clear yet. #LongBeach #California #shooting pic.twitter.com/WQ4X878GCn — Basileus Zeno (@BasileusZeno) December 29, 2017

La policía que llegó al lugar halló al atacante muerto, así como a una víctima, y supo que otra persona herida manejó por cuenta propia hasta un hospital, dijo el sargento de policía de Long Beach, Brad Johnson, en conferencia de prensa.

El herido está en condición estable.

Los agentes del orden no hicieron un solo disparo, dijo Johnson. Un equipo SWAT revisó el resto del inmueble y no halló a ninguna otra víctima.

No se ha determinado el móvil del ataque, pero Johnson dijo que se trató de “violencia laboral”.

Shooting in the building across the street from my workplace..... not sure how many were killed or injured yet pic.twitter.com/K9zR9Smbhd — SoulxFetcha (@SFetcha) December 29, 2017

Versiones indican que el agresor sería un abogado que fue despedido hace dos semanas y que habría vuelto para vengarse.

El atacante habría pedido a la gente ajena a su problema salir del lugar, luego disparó contra sus víctimas y se suicidó.

HUGE police and fire response at San Antonio and Long Beach Boulevard for reports of a shooting at a law office in Long Beach. pic.twitter.com/BbUacs8c1h — Jeremiah Dobruck (@jeremiahdobruck) December 29, 2017

El inmueble aloja tres despachos jurídicos, pero la policía no reveló en cuál se registró el incidente.

El lugar se ubica a unos 30 kilómetros (20 millas) al sur del centro de Los Ángeles, en Long Beach, una ciudad de unos 460,000 habitantes.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:25 PM (local) cerca de Long Beach Boulevard y San Antonio Drive en el área de Bixby Knolls.

Una mujer es llevada por policías a un lugar seguro...