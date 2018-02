TIROTEO en Universidad de Louisiana

Al menos dos personas resultaron heridas en un tiroteo en Southeastern Louisiana University, informaron las autoridades.

La portavoz de la escuela, Erin Cowser, dijo que el incidente ocurrió a las 3:00 AM (local) del viernes, cerca de un salón de actos donde se llevan a cabo juegos de básquetbol y otros eventos deportivos.

No hay arrestados por ahora, dijo Cowser, pero la policía ha determinado que el peligro ha pasado.

La escuela escribió en su cuenta de Twitter: "ALERTA: No hay amenaza actual para la comunidad del campus. La policía de la Universidad confirmó que se había producido un incidente en North Campus en el que participaron varias personas. Hubo disparos con armas de fuego, 2 personas sufrieron lesiones que no ponen en peligro la vida. UPD haciendo seguimiento a todas las pistas, el incidente permanece bajo investigación".

