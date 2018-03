TIROTEO en escuela de Maryland; múltiples víctimas

Funcionarios escolares reportaron un tiroteo el martes temprano en Great Mills High School, en el sur de Maryland. El campus está bajo resguardo.

Julie Yingling, portavoz de la policía del condado St. Mary, dijo que hay tres heridos en la Escuela Secundaria Great Mills, ubicada en el extremo sur del estado, incluyendo el agresor.

Hasta el momento no se ha confirmado si había personas fallecidas. No se dio a conocer el nombre de estas personas.

Breaking: Multiple people wounded following a shooting at Great Mills High School in Southern Maryland. The situation is now contained. pic.twitter.com/cVr2pCwteB