TIROTEO en universidad de Michigan

Al menos dos personas murieron este viernes en un tiroteo registrado en la Universidad Central de Michigan (CMU), en la localidad de Mount Pleasant, según confirmaron las autoridades locales.

La Policía de la universidad informó a través de su cuenta de Twitter que el presunto autor, que se encuentra a la fuga, disparó a dos personas que se encontraban en un dormitorio del campus universitario.

Las víctimas fueron identificadas como "no estudiantes" y la policía universitaria cree que el tiroteo empezó por una "situación doméstica".

Algunos estudiantes y personal de la escuela resguardados en una cafetería:

Video taken inside the Central Michigan University shows students and staff used the cafeteria as a shelter during the shooting. pic.twitter.com/iDIWNcXq1d