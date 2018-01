TIROTEO en una escuela de Kentucky

Un sospechoso fue detenido el martes luego de que una persona murió baleada y otras resultaron heridas en un ataque a tiros en una escuela secundaria en una zona rural de Kentucky.

El gobernador Matt Bevin salió del Capitolio por una puerta lateral, afirmando que tenía prisa para llegar al lugar de los hechos, la Marshall County High School en el sudoeste de Kentucky, a unos 193 kilómetros (120 millas) al noroeste de Nashville, Tennessee.

La policía dijo que la escuela fue cerrada y que las vías de acceso quedaron bloqueadas. El FBI dijo que estaba cooperando con las fuerzas policiales locales y estatales en la respuesta al suceso.

El gobernador lamentó por Twitter el "trágico tiroteo" y aseguró que el agresor se encuentra detenido.

"El tirador está detenido, hay una víctima (mortal) confirmada y varios otros heridos; por favor, no especulen ni difundan rumores", escribió Bevin.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...