TIROTEO en Las Vegas (video+reporte)

La Policía Metropolitana de Las Vegas confirmó un tiroteo durante un concierto cerca del Mandalay Bay Casino de Las Vegas.

La música sonaba y se escucharon ráfagas. El músico en turno dejó de cantar y todo es confusión, de acuerdo a los primeros videos que se han difundido en redes sociales.

Los servicios de emergencia han sido movilizados en la zona.

HOY Los Ángeles está actualizando...

Impactante video: la música suena y los tiradores abren fuego

#BREAKING VIDEO: Terrifying video of the chaotic scene where gunman opens fire at a concert crowd in Las Vegas pic.twitter.com/lNRP0sdsfI — Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) October 2, 2017

El tiroteo grabado por un turista desde la habitación de su hotel

Active shooter Las Vegas strip I'm ok locked in my room lights off windows closed. Shooter is directly across the street. Shots heard on vid pic.twitter.com/Z4mz3E3bmE — Bryan Heifner (@HBryanBHHS) October 2, 2017

Gente corriendo afuera del MGM Grand

People running in Vegas pic.twitter.com/kk9lT0wbcQ — Patrick Griffin (@patrickdgriffin) October 2, 2017

Imágenes grabadas por The Mandalay Bay Hotel

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T — Eiki Hrafnsson (@EirikurH) October 2, 2017

La policía de Las Vegas en los alrededores del Mandalay Bay Casino

Happening Now: Armada of Las Vegas police descending on scene around the Mandalay Bay Casino pic.twitter.com/40bt1UaprF — TheResistance Report (@AntiTrumpReport) October 2, 2017

Más tragedia

En tanto, tres adolescentes murieron y uno más resultó herido tras ser arrollados en una acera del este de Las Vegas por un conductor que al parecer trataba de rebasar a otro vehículo a alta velocidad, informaron las autoridades.

La Policía Metropolitana de Las Vegas no reveló el domingo los nombres de los tres menores -de 12, 13 y 14 años- que fallecieron en el lugar del accidente a las 9:00 de la noche del sábado.

Un chico de 13 años fue herido y trasladado a un hospital. La policía agregó que se espera que sobreviva.

El presunto conductor del carro involucrado -Joseph Eskandarian, de 28 años y oriundo de Las Vegas- fue arrestado el domingo por la mañana, aproximadamente seis horas después del accidente registrado cerca de la intersección de las calles Desert Inn y Theme, al este de Nellis Boulevard, de acuerdo con la policía.