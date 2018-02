TIROTEO en la entrada de la Agencia de Seguridad Nacional

La policía respondió a un tiroteo el miércoles por la mañana afuera de las oficinas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos en Fort Meade, donde las autoridades detuvieron a un sospechoso después de que una camioneta negra se impactó contra una barrera.

Cheryl Phillips, portavoz de Fort Meade, confirmó por teléfono que una persona resultó herida en la balacera afuera de la base y que fue llevada al hospital.

Video via US media: Shooting outside NSA building in Fort Meade, casualties feared, shooter arrested pic.twitter.com/IY3U9mG7jc