TIROTEO en Colorado Springs: un muerto y heridos

Un tiroteo que involucró a oficiales de policía en Colorado Springs dejó hasta el momento a un agente muerto y al menos tres personas heridas, reportaron las autoridades.

3 officers shot in Colorado Springs, suspect down: 1 deputy dead



COLORADO SPRINGS, Colo. — Three officers were shot and the suspect is “down” during an incident in Colorado Springs on Monday afternoon, a law enforcement source told FOX31 and Channel 2. pic.twitter.com/4N31uStfpz