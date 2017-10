Sacerdote que realiza exorcismos: 'El diablo me tiene miedo'

Alto, de manos firmes y palabras suaves, con una sotana blanca doblada sobre el brazo, el sacerdote Francisco López Sedano abrió la puerta al reportero y al fotógrafo y, sin mayor trámite, preguntó: "¿Cuál de ustedes es el del problema?". Por "problema" se refería a estar poseídos por el demonio, ya que el Padre Pancho es exorcista.

¿El diablo existe?

Por supuesto.

¿Pero existe así como un ente maligno o es sólo la maldad del ser humano?

Jesús se enfrentó muchas veces con Satanás mismo y habló con él. No se habla con una cosa, se habla con una persona.

¿Cómo fue que se volvió exorcista?

No fue por mi gusto, fue por necesidad, por ver casos muy serios, muy dolorosos y tener que entrarle al toro. Antes no creía que el demonio pudiera actuar tan agresivamente. Me parecía fantasioso, no realista.

¿Y qué le hizo creer?

Un compañero sacerdote que estaba metido en eso me hizo ver que combatir al Maligno era una obligación. Me dijo: "tienes que meterte en esto por mandato del Señor".

¿Por mandato?

Los tres mandatos son llevar la palabra de Dios, sanar enfermos y echar demonios. Los tres están vigentes en la iglesia, pero muchos sacerdotes no quieren entrarle al toro, le tienen miedo.

¿A qué le tienen miedo?

A la venganza del Otro.

¿No será que esos sacerdotes simplemente no creen en el demonio?

No creen, no intervienen y por eso no tienen experiencia. Me han tocado casos en los que, previamente, la gente fue con su párroco y éste les dijo: "usted está imaginándose cosas, eso no existe". Y la persona se va sin saber qué hacer, porque en la noche "alguien" lo molesta, lo golpea, lo tumba de la cama, lo golpea contra la pared.

¿Usted ha hablado con el demonio?

Muchas veces. El demonio habla a través de la gente, gente que se ha metido en sus terrenos. A mí. ¡cuántas veces! "¿Y tú quién eres para expulsarme?". Y le respondo: no soy nadie, pero vengo de parte de Cristo, tu Dios y Señor y te largas ahora mismo, te mando en nombre de Él que te vayas, ¡fuera!

¿Cómo distingue entre una persona que está fingiendo y una persona que está poseída?

La persona en la que están los demonios empieza a gritar, empieza a ladrar como perro, empieza a vociferar o a retorcerse y a andar como culebras en el piso. Son mil formas.

¿Y no le da miedo?

No, porque Dios nos protege. Si no lo hiciera, nadie se metería en eso.

¿Qué busca el diablo?

El demonio lo que quiere es apartarnos de Dios, nos mete flojera, nos mete cansancio, nos mete sueño, desconfianza, nos mete desesperación, odio; todo lo negativo.

Entonces, vivimos una época muy endemoniada.

Así es. No he tenido buena salud y he dejado un poco de atender gente, pero normalmente antes atendía tres o cinco casos al día.

¿Cómo sabe una persona que necesita un exorcismo?

Oye voces, siente odio o rechazo por Dios, antes creía y ahora patea la Biblia. Es gente que tiene un dolor de espalda terrible, pero los médicos dicen que está perfectamente bien. Los daños de Satanás están fuera del orden médico clínico. Gente que vive con una diarrea permanente y con nada se le quita; gente que tiene dolor de ojos y los oftalmólogos no les encuentran nada. Son daños que la ciencia no detecta.

Entonces, ¿estar poseído por un demonio no significa andar trepando las paredes como Linda Blair?

No precisamente, pero puede ser. Cuando hay presencia del demonio puede suceder cualquier cosa.

A usted le ha tocado ver algo así

Sí. En una iglesia, un muchacho de unos 18 años empujó cinco bancas de estas grandes, muy pesadas, que ni 10 personas lo habrían logrado. Tenía una fuerza terrible. Lo tuvimos que agarrar entre tres para practicarle el exorcismo. Habiendo presencia del Otro, ya se explica cualquier cosa. Que puedan subirse por las paredes, sí; y volar también.

¿Qué le gusta al diablo o a satanás?

Lo que le gusta es separarnos de Dios, meternos miedo, amenazarnos, tenernos temblando y la gente así anda luego.

¿Pero el diablo escoge a la gente o la gente lo deja entrar?

La gente deja entrar al diablo. No se metería con nosotros si no le abriéramos puertas. Por eso Dios prohíbe practicar magia, superstición, brujería, hechicería, adivinación, consulta a muertos y espíritus y astrología. Esos son los siete terrenos de la mentira y el engaño.

Pero todos en México consultan su horóscopo.

Que los astros influyan en nuestra vida es la mentira más grande. ¡Están a millonadas de kilómetros! Son cuerpos formados por metales y gases, ¿cómo van a influir en nosotros? Lo mismo pasa con la magia, que es atribuir a las cosas un poder que no tienen. Cargar una herradura porque me va a dar buena suerte, es mentira.

¿No pasa lo mismo con algunos artículos de la Iglesia Católica? Los milagritos, por ejemplo.

Bueno, no. Hay que saber distinguir. Si yo traigo una imagen de Cristo o de María Santísima como protección, detrás hay algo serio, auténtico, mientras que detrás de una herradura no hay nada, hay mentira.

¿El diablo sabe más por viejo que por diablo?

De acuerdo.

¿Hay algún personaje público que usted crea que tiene tratos con el demonio o que esté poseído?

Bueno, pues Hitler.

¿De los actuales?

Pues a ratos (Enrique) Peña Nieto con sus cosas locas de los matrimonios gay y todo eso.

¿Qué pasa con los narcos y los sicarios?

Es difícil afirmar rotundamente si son satánicos o no, pero andan en la maldad, ciertamente.

¿En algún momento ha sentido miedo?

No, el diablo me tiene miedo a mí.

¿Cómo se imagina el cielo?

No lo podemos imaginar, está fuera de nuestro alcance.

¿Usted piensa en la muerte?