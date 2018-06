Muere ahogada la hija de 19 meses del legendario esquiador estadounidense Bode Miller

"Nunca pensamos que experimentaríamos un dolor como este. Su amor, su luz, su espíritu nunca serán olvidados".

Así se expresó en Instagram el tetracampeón del mundo de esquí alpino y campeón olímpico, Bode Miller, al dar a conocer la muerte de su hija menor, de 19 meses, ahogada traes caerse a una piscina el fin de semana.

Emmy Grier Miller fue encontrada inconsciente en la casa de unos vecinos en Orange County, sur de California, y los médicos no pudieron reanimarla.

Ya retirado, Miller y su esposa, Morgan Beck, una jugadora profesional de voleibol de playa, estaban en una fiesta cuando sucedió la tragedia.

Las autoridades locales señalaron a la cadena estadounidense ABC que Morgan encontró a la pequeña en la piscina e intentó resucitarla, pero sus esfuerzos resultaron en vano.

Los paramédicos llevaron a la bebé al hospital pero no pudieron impedir su fallecimiento.

Miller y Morgan Beck, de 31 años, se casaron en 2012. Su primer hijo, Nash, nació en mayo de 2015. Al año siguiente nació Emmy,

La pareja actualmente está esperando su tercer hijo.

We are beyond devastated. Our baby girl Emmy passed away yesterday. Never in a million years did we think we would experience a pain like this. her spirit will never be forgotten.

— Bode Miller