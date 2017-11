Pánico en el Metro de Londres

La policía informó de que no ha localizado a ningún sospechoso ni restos de disparos en la estación del Metro de Londres de Oxford Circus, que agentes armados evacuaron tras recibir varias alertas de un tiroteo, entre escenas de pánico y aglomeraciones ante un posible atentado terrorista.

"No hemos localizado ninguna traza de sospechosos, pruebas de que se hayan disparado tiros, ni heridos. Todavía hay agentes en la escena", informó la policía metropolitana de Londres.

Testigos relataron a los medios cómo hubo una estampida y escenas de pánico tras un supuesto incidente en esa céntrica estación de Metro del que no se conocen más detalles.

Autoridades cerraron la estación del Metro y realizaron inspecciones. Tiempo después, reabrieron las puertas.

Scotland Yard continúa registrando la zona y pidió a los ciudadanos que eviten el lugar y se mantengan en el interior de edificios si se encuentran en las cercanías.

La policía británica, en un primer reporte, informó que había cerrado la estación del Metro ante informaciones sobre un "tiroteo" e indicó: "La policía está respondiendo al incidente como si se tratara de un incidente relacionado con el terrorismo".

De momento, las fuerzas de seguridad no tienen constancia de ninguna víctima ni herido, aunque sí de escenas de pánico.

La policía detalló que en el cruce de las calles comerciales de Oxford Street y Regent Street se registraron aglomeraciones y estampidas.

Las fuerzas de seguridad han pedido a los ciudadanos que eviten la zona y permanezcan en el interior de los edificios si se encuentran en las inmediaciones.

Se reportan escenas de pánico y estampidas de gente que se alejaba de la estación cuando ocurrió el supuesto incidente.

