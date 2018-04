Muere hombre en incendio en Trump Tower de Nueva York (Video)

Un hombre murió en un arrasador incendio registrado el sábado en un apartamento del rascacielos que lleva el nombre del presidente Donald Trump y que es sede de sus oficinas de negocios, informaron las autoridades.

El comisionado del Departamento de Bomberos, Daniel Nigro, dijo que un apartamento en el piso 50 en la Trump Tower se hallaba "prácticamente encendido por completo" al momento en que los bomberos llegaron después de las 5:30 de la tarde (local) del sábado.

"Se trató de un incendio muy complicado, como podrán imaginar", indicó Nigro en declaraciones afuera del edificio en Manhattan. "El apartamento es muy grande".

El Departamento de Policía de Nueva York señaló que un hombre de 67 años que se hallaba en el apartamento fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después. Su nombre no ha sido revelado de momento.

Funcionarios agregaron que cuatro bomberos sufrieron lesiones leves. Nigro afirmó que las autoridades investigan la causa del siniestro.

El presidente Donald Trump tuiteó que el incendio estaba "muy controlado (edificio bien construido)".

Ante la pregunta de si esa aseveración era cierta, Nigro respondió que "es un edificio bien construido. Los pisos superiores, los pisos residenciales, no cuentan con sistema de rociadores automáticos".

Los rociadores no eran obligatorios en los rascacielos de la ciudad de Nueva York cuando la Trump Tower fue concluida en 1983.

Las reformas posteriores al código de construcción incluyeron el requisito de instalar retroactivamente rociadores a rascacielos de uso comercial, pero los dueños de edificios residenciales de gran altura no tienen la obligación de instalar los rociadores a menos que el edificio sea sometido a renovaciones serias.

La Trump Tower de 202,4 metros (664 pies) de altura cuenta con 58 niveles, si bien el último piso está numerado como el 68.

La familia Trump tiene un apartamento en los pisos superiores, pero el presidente ha pasado poco tiempo en Nueva York desde que asumió el cargo.

Nigro agregó que si bien ningún integrante de la familia Trump se encontraba en el edificio el sábado, miembros del Servicio Secreto revisaron el estado del apartamento del mandatario.

Cerca de 200 bomberos y personal de emergencias médicas acudieron al lugar del incendio, de acuerdo con Nigro.