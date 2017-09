Matan a cineasta de serie 'Narcos'

Cuando buscaba locaciones para Netflix, el cineasta Carlos Muñoz Portal fue encontrado asesinado en la comunidad de San Bartolomé Actopan, del Municipio de Temascalapa, Estado de México.

El hombre, de 37 años de edad, trabajaba como 'freelance' para la cuarta temporada de la serie 'Narcos', la cual abordará el tema del Cártel de Juárez.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo del cadáver, el cual fue localizado a bordo de un automóvil compacto en terrenos de cultivo ubicados en los límites con el estado de Hidalgo.

El hallazgo fue reportado por policías municipales.

De acuerdo con la dependencia, el cuerpo tenía varios impactos de bala y estaba en el asiento del conductor.

Sobre el móvil del homicidio, la Fiscalía General señaló que sigue varias líneas de investigación, aunque sin detallar alguna.

Reportes de prensa indican que un amigo de Carlos Muñoz señaló que éste condujo hasta la entidad mexiquense para buscar locaciones como parte de trabajos de preproducción de la cuarta temporada de la serie.

Muñoz Portal era originario de Puebla, egresado de la Universidad de las Américas. Su trabajo consistía en buscar locaciones para producciones cinematográficas.

El cineasta laboró como gerente de locaciones para películas mexicanas e internacionales como 'Man on fire', 'La Leyenda del Zorro', 'Apocalypto', '007: Spectre', 'The Fast and the Furious', y 'No se aceptan devoluciones', entre otras.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) lamentó el fallecimiento del cineasta a través de un breve comunicado, en el que detalló su actividad profesional.