INCENDIO en la Torre Trump de Nueva York

Un incendio en el sistema de calefacción y aire acondicionado de la Torre Trump en Manhattan provocó que humo saliera de la azotea y dejó a tres personas lesionadas, informaron los bomberos.

El incendio estalló alrededor de las 7 de la mañana del lunes en el edificio en donde se ubica la vivienda y oficinas comerciales del presidente Donald Trump, informó el departamento.

Dos civiles y un bombero fueron atendidos por lesiones que no ponían sus vidas en riesgo, agregaron. Los bomberos tardaron aproximadamente una hora en extinguir el incendio.

