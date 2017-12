INCENDIO en edificio de negocios y vivienda

Decenas de bomberos lucharon contra un gran incendio registrado en un edificio de tiendas y apartamentos, en Auburn, Seattle.

El Departamento de Policía de Auburn dijo en Twitter que varias calles alrededor del Heritage Building, en el centro de Auburn, fueron cerradas debido a un incendio en el edificio.

Flames still tearing apart apartment building on Auburn Main St. Renters & building employee tell me fire started in laundry room. I am waiting for Fire Dept to confirm. #komonews pic.twitter.com/BMmfEBRVw2