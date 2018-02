Identificado y detenido autor de tiroteo en escuela de Florida

El autor del tiroteo que dejó 17 personas muertas en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, Florida, fue detenido e identificado por las autoridades como un ex alumno de la institución.

Nikolas Cruz, de 19 años, fue arrestado "sin incidentes" en las cercanías de Coral Springs, dijo el jefe de policía del condado de Broward, Scott Israel. Las autoridades creen que actuó solo.

Cruz había sido expulsado de la escuela por problemas disciplinarios e hizo publicaciones "perturbadoras" en las redes sociales antes del ataque, dijo Israel.

Israel indicó que el agresor entró y salió de la escuela durante el tiroteo y que fue detenido una hora después de que salió de la escuela.

El estudiante Daniel Huerfano dijo que reconoció a Nikolas Cruz de una fotografía en Instagram en la que él había posado con un arma frente a su rostro. Recordó que Cruz mostraba una actitud tímida cuando iba a la escuela y recordaba haberlo visto caminar por allí con su bolsa del almuerzo.

Cruz “era este chico extraño que uno ve... como un solitario”, afirmó.

"El sospechoso fue tratado y entregado a las autoridades”, dijo el doctor Evan Browar, del Broward Health North, el hospital al que fueron llevadas algunas víctimas del tiroteo, pero no habló del estado físico de Cruz, pues no estaba autorizado para informarlo.

Una maestra de la escuela dijo al diario The Miami Herald que Cruz había sido considerado en el pasado como una amenaza potencial.

“Nos dijeron el año pasado que no tenía permitido estar en la zona del colegio llevando una mochila”, dijo Jim Gard, profesor de matemáticas.

Michael Nembhard dijo que estaba sentado en su cochera a cerca de kilómetro y medio de la escuela mientras veía la cobertura del tiroteo por televisión cuando escuchó a un policía gritar: “¡Tírate al suelo, tírate al suelo, tírate al suelo!”.

Así fue el arresto de Nikolas Cruz

