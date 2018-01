Honduras: Reprimen a opositores en juramentación presidencial (Video)

Efectivos militares y policiales dispersaron con gases a miles de opositores que intentaban llegar el sábado al estadio Nacional de Tegucigalpa a boicotear la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, en medio de una crisis política generada por denuncias de fraude en su reelección.

La multitud, que se disponía a emprender una marcha de cinco kilómetros, abandonó temporalmente las calles debido a la gran cantidad de bombas lacrimógenas, pero después se reagrupó a las cercanías para auxiliar a muchos de sus seguidores que resultaron afectados por el gas pimienta.

"Así reprime el dictador a su pueblo", declaró a The Associated Press el excandidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, quien alega haber ganado las elecciones generales del 26 de noviembre pasado.

"Seguimos en la lucha por rescatar al país de la dictadura, sin reconocer a Hernández como presidente", dijo Nasralla.

Hernández prestó juramento con la mano sobre la Constitución, y el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, le impuso la banda presidencial en una ceremonia a la que no fueron invitados mandatarios extranjeros.

Rock fight between small group of protesters and police that lead to police firing warning shots barely overhead. #Honduras pic.twitter.com/5jHSr39Rsr