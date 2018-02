DESMANES tras victoria de Eagles en el Super Bowl (Video)

Era una celebración que Filadelfia llevaba esperando 58 años... y varios seguidores de los Eagles se encargaron de manchar con violencia y desmanes tras la coronación de los Eagles en el Super Bowl.

Fanáticos alcoholizados y enardecidos volteaban un vehículo y bailaban para celebrar su 'hazaña'.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo se derrumbaba el toldo de la entrada del Hotel Ritz-Carlton con más de una docena de personas sobre él; varios resultaron heridos, sin saberse hasta el momento la gravedad.

Había muchos otros niños pequeños en la calle Broad, y los padres trataban de mover los carros de bebé entre la gente y los coches, entre la fiesta y el riesgo por varias decenas de rijosos.

Varios contenedores de basura fueron incendiados...

Philadelphia acends into complete chaos after the Super Bowl, with people rioting and looting throughout the city.



If this is celebratory, I could only imagine what would of happened if they lost.



