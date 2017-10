Prevén aumento de violencia en México

Para los próximos meses la violencia en México tendrá una alza, incluso en estados considerados pacíficos, debido a la incapacidad gubernamental y la impunidad para castigar a los delincuentes, auguró el Observatorio Nacional Ciudadano.

"En el ámbito nacional, en materia de homicidio, hace más de 15 meses se revirtió el comportamiento a la baja de homicidios dolosos. Si se comparan las tasas por cada 100 mil habitantes de los primeros 8 meses de 2017, contra las del mismo periodo del año anterior, su crecimiento es del 23.55 por ciento", indicó Francisco Rivas, presidente del organismo.

De acuerdo con el estudio 'Reporte sobre delitos de alto impacto Agosto 2017', desde el 2013 el secuestro y extorsión han derivado en graves brotes de violencia.





"A pesar de los millones de pesos gastados en el combate a estos delitos, seguimos sin poder afirmar que se encuentran controlados".

"Mientras que en materia de robos, las tasas de 2017 muestran porcentajes de crecimiento preocupantes, comparadas con las de 2016: 36,99 por ciento en robo con violencia; 36,18 por ciento en robo a negocio; 34,68% en robo a transeúnte; 15,50 por ciento en robo de vehículo".

El estudio destacó que la violencia también ha alcanzado a aquellas ciudades que habían pasado de ser íconos de violencia a 'casos de éxito' para que dichos modelos fueran replicados.

Entre estos supuestos 'casos de éxito' se encuentran Tijuana y Ciudad Juárez, los cuales en su momento fueron presentados como los modelos a seguir.

"Este año probablemente cerrará como el más violento de la historia moderna de México si no hacemos lo necesario por combatir la corrupción y la capacidad económica de los delincuentes, si no se retoma la rectoría del sistema penitenciario, si no se rompen los lazos de colaboración y tolerancia entre sociedad y delincuentes, y si no se incentiva el respeto de la ley", advierte el estudio.

"Estamos gastando dinero, perdiendo vidas, invirtiendo para no tener los resultados esperados", dijo el titular del Observatorio.





Para el director del organismo, la crisis delictiva incrementó en gran parte de México, y hay estados como Baja California, Baja California Sur y Tabasco que registraron los mayores problemas de inseguridad generalizada en 2017.

De los tres estados en cuestión, hasta el momento el Observatorio sólo colabora en temas de seguridad con Tabasco, pues el Gobierno de Baja California, según Rivas, negó recibir la ayuda que querían brindarle.

"La autoridad local tiene ojos cerrados y oídos muy tapados, en particular no he visto un Gobierno tan irresponsable como el de Baja California", acusó.

"Nosotros sí buscamos a la Fiscal y nos canceló la cita, hemos buscado al Gobernador y al Alcalde (Tijuana) sin ningún éxito", expresó.