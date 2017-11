ATAQUE en Egipto: Cientos de muertos en una mezquita

Varios milicianos atacaron con bombas y disparos contra los fieles en una mezquita abarrotada de gente durante las oraciones del viernes en la volátil península del Sinaí, matando al menos a 235 personas y cientos de heridos en el ataque más mortífero contra civiles egipcios por parte de extremistas islámicos.

El blanco del atentado fue una mezquita frecuentada por musulmanes sufíes. El templo está en la ciudad de Bir al-Abd, en el norte del Sinaí.

Egyptian state news agency says death toll in #Sinai mosque attack rises to 184, with 125 injured. Pray for Egypt! this is heartbreaking pic.twitter.com/MUicjEBN2S