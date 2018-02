En espera de justicia: a 2 años del asesinato de una familia mexicana en Chicago

“¡Por favor no! ¡Por favor no!... solo quiero vivir...” le suplicó el niño, según el relato de la fiscalía basado en las confesiones de los acusados.

Según las autoridades, en esa vivienda, Uribe mató a sus familiares la tarde del 2 de febrero, incluyendo sus dos primos menores. Uno de ellos, Leonardo Cruz de 13 años, le rogó que no lo matara, según la fiscalía.

En medio de su luto, Violeta Martínez pide que se esclarezca el asesinato de su familia y pide al gobierno mexicano y estadounidense que 'no me dejen sola' y se le informe sobre el desarollo de las investigaciones.

En medio de su luto, Violeta Martínez pide que se esclarezca el asesinato de su familia y pide al gobierno mexicano y estadounidense que 'no me dejen sola' y se le informe sobre el desarollo de las investigaciones.

“[A Uribe los niños] lo veían como a un hermano mayor, lo amaban y respetaban. No sé cómo fue capaz de asesinarlos”, dijo Cruz. “Sólo le pido a Dios justicia divina para mi familia”.

“Lo único que me daría paz y resignación es saber que los responsables paguen por lo que hicieron”, dijo Martínez desde su natal Guanajuato, lugar donde se encontraba cuando sus familiares fueron asesinados. “No quiero que esto quede impune”.

Ramos, en aquel entonces novia de Uribe y con quien tiene un hijo, fue arrestada por ser una "participante activa" en los homicidios a pesar de que no disparó ni apuñaló a ninguna de las víctimas, según el portavoz de la Policía de Chicago, Anthony Gugliemi.

Y aunque podrían pasar varios años antes de que se realicen los juicios para cada uno de los acusados, James Fryman, defensor público de Ramos, dijo que él y la acusada están “optimistas y esperanzados de obtener un buen resultado final”, aunque prefirió no dar más detalles.

Después de comer, Uribe le pidió a su tía María Herminia Martínez que subieran a hablar al segundo piso. Según los fiscales, Uribe después reveló que tenía “mucho coraje contra ella” por la manera en la que ella trataba a su tío, de quien se encontraba separada.

Una vez en el segundo piso, Uribe le pidió dinero a María Herminia Martínez y la confrontó con una pistola de pequeño calibre. Cuando ella se negó, forcejearon antes de que Uribe cerrara los ojos y le diera un tiro en la frente, les dijo Uribe a los detectives. Después le dio varios tiros más, según los fiscales.

Al escuchar los tiros, el hermano de María Herminia Martínez, Noe Martínez Jr., corrió al segundo piso. Ahí, Uribe lo golpeó con la pistola y lo ahorcó, dijeron los fiscales.

En ese momento la abuela, Rosaura Hernández, también subió al segundo piso e intentó aventarle un marco de fotos a Uribe, pero él la aventó por las escaleras y ella quedó tirada e inconsciente en el piso del porche.

Uribe corrió al primer piso y tomo varios cuchillos de la cocina, justo al lado del porche, según los fiscales y se dirigió a acuchillar a la abuela múltiples veces.

Luego Uribe obligó a sus dos primos, Leonardo y Alexis Cruz a que les mostraran a él y a Ramos dónde encontrar el dinero de sus familiares. La pareja después entró a diferentes cuartos de la casa para revisar cada uno de los cajones en busca de dinero y joyas. Tomaron dinero en efectivo, monedas, joyas, una alcancia y un Xbox.

Uribe después le pidió a su primo menor, Alexis, que bajara al sótano a recoger sus cosas porque lo llevarían a casa con ellos. Poco después, se escucharon gritos del pequeño mientras lo apuñalaba fatalmente, según la confesión de Ramos.

“[Lo maté] con el mismo cuchillo con el que [maté] a su abuela”, confesó Uribe.

Ramos se había quedado en el primer piso con Leonardo Cruz. Cuando Uribe-Cruz subió, Leonardo, temblando de miedo le preguntó qué había pasado con su hermano, dijeron los fiscales.

Uribe le dijo que estaba bien y le pidió que fuera a la ventana a revisar si su abuelo ya estaba de regreso. Cuando el niño volteó para ver por la ventana de la sala, cerca de la chimenea, Uribe lo apuñaló en el estómago mientras el niño le rogaba que no lo matara, de acuerdo a la fiscalía.

Los restos de tres de los seis miembros de la familia Martínez Hernández asesinada en Chicago, fueron recibidos en su tierra, con música, flores y mucho dolor. Los restos de tres de los seis miembros de la familia Martínez Hernández asesinada en Chicago, fueron recibidos en su tierra, con música, flores y mucho dolor. SEE MORE VIDEOS

Uribe le dijo a los fiscales que ya habían salido de la casa, pero que la valla del jardín trasero estaba cerrada con candado y los dos volvieron a entrar justo en el momento en el que el abuelo, Noe Martínez Sr., regresaba de comprar los tamales.

Uribe se agachó cerca del pasillo de la puerta principal, pretendió que recogía algo y al momento en el que el abuelo entraba lo acuchilló y lo golpeó, dijeron los fiscales.

“¿Por qué me estás matando?” le gritó el abuelo. “Yo no te debo nada”.

Despues Ramos ayudó a Uribe a limpiar la sangrienta escena mientras los seis cuerpos yacían en diferentes partes de la casa, contó la joven a las autoridades. Mientras ella limpiaba el piso, Uribe se lavó las manos y después ambos limpiaron las perillas de las puertas.

Uribe le dijo a las autoridades que se deshizo del arma poco después y vendieron las joyas por $150 en una casa de empeño.

En total, la pareja recolectó aproximadamente $700 y utilizaron la mayoría para comprar pañales y leche para su hijo. Pelusa, la mascota de la familia, fue el único ser vivo que quedó dentro de la casa.

Muestra de ADN dan con los supuestos asesinos

Uribe-Cruz lloró y abrazó a su tío cuando éste llegó a Chicago.

“Me abrazaba, me consolaba, me decia que todo iba a estar bien y me besaba la frente”, dijo Cruz, quien se hospedó en casa de su hermana Nancy Juárez, madre de Uribe-Cruz, cuando llegó para reclamar los cuerpos.

Uribe-Cruz también estuvo presente en la misa y el funeral de las seis víctimas en Chicago.

“Él sabía quién los había matado y aún así me consolaba y lloraba en sus féretros”, agregó Cruz, quien dice que nunca sospechó nada raro de su sobrino”.

En su trabajo, Uribe le contó a sus compañeros que lo habían asaltado y golpeado y por eso tenía varios rasguños y heridas en el cuerpo, según los fiscales.

Familiares, vecinos y conocidos dieron sagrada sepultura a los Martínez, asesinados en el barrio de Gage Park, Chicago. Familiares, vecinos y conocidos dieron sagrada sepultura a los Martínez, asesinados en el barrio de Gage Park, Chicago. SEE MORE VIDEOS

Pero después de una investigación, las autoridades encontraron que el ADN de Uribe era el mismo que aparecía en las uñas de su tía, María Herminia Martínez, quien aparentemente lo rasguñó.

También, una gota de sangre en un escalón afuera de la puerta trasera, coincidía con la de Uribe.

Además, registros de sus teléfonos celulares coinciden con la ubicación y la fecha de los asesinatos, según las autoridades.

Ninguno de los dos tenían antecedentes criminales, según sus abogados. Ramos solo tenía un caso pendiente por un delito de robo menor.

Uribe en aquel entonces de 21 años, había dejado la secundaria Little Village High School para mantener a su familia y trabajaba como gerente en una empresa de componentes electrónicos, según su abogada.

Después de su audiencia de fianza el 20 de mayo, la madre de crianza de Ramos, Lourdes Olivia, culpó a Uribe de involucrar a su hija; dijo que Uribe era una persona violenta y controlador quien no permitía a su novia salir de la casa, maquillarse o bañarse sin su permiso.

“Seguramente él la presionó, si no ella temería por su propia vida, tenía miedo por su bebé”, dijo Olivia. “Sé que fue eso lo que pasó”, declaró.

Lourdes Oliva, madre de crianza de Jefeth Ramos, dice que Diego Uribe (el otro acusado de la muerte de la familia de Gage Park) es el único responsable de los homicidios. Lourdes Oliva, madre de crianza de Jefeth Ramos, dice que Diego Uribe (el otro acusado de la muerte de la familia de Gage Park) es el único responsable de los homicidios. SEE MORE VIDEOS

Y aunque Ramos, en aquel entonces de 19 años, no atacó a nadie, los fiscales dijeron que ella era legalmente responsable de los asesinatos porque sabía que Uribe tenía la intención de robar y matar a la familia. También ayudó a limpiar la sangrienta casa, dijeron los fiscales.